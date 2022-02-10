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Kalıntılı ürün ihracatı ülke itibarını zedeliyor Kalıntısız üretim için sektör temsilcileri bilgilendirildi Adana'daki sektör toplantısında, ilaç kalıntılı her üretimin Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki itibarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi

İHA

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında en önemli sorunların başında gelen pestisit kalıntısı sorunu düzenlenen sektör toplantısında tüm paydaşların katılımıyla ele alınırken, ilaç kalıntılı her üretimin Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki itibarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Kalıntılı ürün ihracatı ülke itibarını zedeliyor Kalıntısız üretim için sektör temsilcileri bilgilendirildi Adana'daki sektör toplantısında, ilaç kalıntılı her üretimin Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki itibarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatında en önemli sorunların başında gelen pestisit kalıntısı sorunu düzenlenen sektör toplantısında tüm paydaşların katılımıyla ele alınırken, ilaç kalıntılı her üretimin Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki itibarını olumsuz etkilediği vurgulandı.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Zirai Mücadelede Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısının Önlenmesi ve Zirai Mücadelede Arıcılığa Yönelik Tedbirler” konulu sektör toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Ulusoy, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla, Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ali Topal konuşmacı olarak katıldı.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Akdeniz İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Nejdat Sin’in yanı sıra ihracatçılar, tarımsal ilaç bayileri ve üreticilerin dinleyici olarak katıldığı sektör toplantısında Biyolojik Çeşitlilik konulu bir sunum yapan Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Ulusoy, son 30 yılda yaşadığımız çevrenin biyolojik çeşitliliğin çok azaldığını belirterek bunda en önemli unsurun toprağın ve suyun kimyasallar, gübreler, pet atıklarla kirletilmesi olduğunu vurguladı.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber ise 2022 yılını bakanlık olarak bitki sağlığı konusunda eğitim ve farkındalık yılı ilan ettiklerini belirterek, “Ülkemizde pestisit kullanımı ile ilgili dönem dönem çok sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle Rusya’ya ihracatı yapılan ürünlerde sıkıntı oluyor. Burada bir kesimi suçlamak işin en kolay yanı. İhracatı yapılan bir ürünün kalıntı sebebiyle geri dönmesi hem çok büyük bir ekonomik kayıp hem de ülkenin ihracat itibarını zedeleyen bir durum. Her ülkenin zirai ilaç ruhsatlandırma prosedürü farklı. Bir ülkede narenciyeye ruhsat almış bir etkili madde, diğer ülke için geçerli olmayabiliyor. Geçen yıl 24 bin üreticiye 5 milyon lira ilaç kalıntılı ürün ürettiği için ceza kesildi. Biyolojik mücadele desteklemesini bakanlık olarak turunçgilde 50 liradan yüzde 40 artışla 70 liraya çıkardık” dedi.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper de sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten memnun olduklarını belirterek, “Son dönemde yaşadığımız Avrupa Birliğindeki uygulamalar, Rusya ile ihracatta yapılan uygulamalar konusunda sektörün yaşadığı sorunları dinledik. İhracatta nelere dikkat edilmesi gerektiğini, karşı ülkelerden aldığımız bildirimleri sektörde faaliyet gösterenlere aktardık” şeklinde konuştu.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan da bitki koruma ürünleri satan bayilerin sorunlarını kendilerinden dinlediklerini, tavsiye dışı ürün, ruhsatsız ürün kullanmamaları konusunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ifade etti.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise Adana’nın tarımsal faaliyetlerin en yoğun olarak yapıldığı illerden olduğunu belirterek, bitki koruma ürünleri kullanımında yaşanan sorunları enine boyuna tartışma ortamı oluşturduklarını, toplantıdan çıkacak görüşlerin yeni kararlar alınırken yön vereceğini vurguladı.
Toplantıda söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise tarım ilaçlarının tarım sektörünün olmazsa olmazı olduğunu, zirai ilaç bayisini mutlaka ziraat mühendislerinin açması gerektiğini ifade etti.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ise ilaç kullanmadan biyolojik mücadele ile üretim yapmanın yaygınlaştırılması yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları olduğunu, bu konuda sık sık toplantılar yapılarak yol haritası belirlenmeye çalışıldığını söyledi.
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin ise Rusya’nın Türkiye’den bazı ürünlerin alımını durdurduğunu, bunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını başka ülkelerden aldığı bazı ürünleri de şu an almadığını kaydetti.
Toplantıda söz alan zirai ilaç bayileri, üreticiler de tarımsal ilaç kullanımı, satışı, üründe ilaç kalıntısı çıkması gibi konularda karşılaştıkları sorunları bakanlık daire başkanlarına iletti. Daire başkanları da Türkiye genelinde benzer toplantıları daha sık yapacaklarını ve sahadan aldıkları geri dönüşümleri bakanlıkta detaylı olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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