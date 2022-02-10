Kaçak akaryakıt taşırken yakalandı, 'İşe yeni başladım, ilk seferimdi' dedi



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA polisi, kaçak akaryakıt olduğu belirlenen tanker ve dolum yapılan geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi. 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü M.A. ve 2 kişi gözaltına alındı. M.A., ifadesinde "İşe yeni başladım, ilk seferimdi" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu tankerde kaçak akaryakıt olduğu saptandı. Tankerin doldurulduğu belirlenen, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisine de baskın yapan polis, kaçak akaryakıt depolarını tespit etti. Ekipler, tanker ve geri dönüşüm tesisinde toplam 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, tanker sürücüsü M.A. ile 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü M.A.'nın, ifadesinde, "Bu işe yeni başladım. Daha ilk seferimdi. Tanker doldurulurken evde oluyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Tankeri Şanlıurfa'ya götürecektim" dediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-02-10 11:13:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.