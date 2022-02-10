Kaçak akaryakıt taşırken yakalandı, 'İşe yeni başladım, ilk seferimdi' dedi

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA polisi, kaçak akaryakıt olduğu belirlenen tanker ve dolum yapılan geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi. 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü M.A. ve 2 kişi gözaltına alındı. M.A., ifadesinde "İşe yeni başladım, ilk seferimdi" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu tankerde kaçak akaryakıt olduğu saptandı. Tankerin doldurulduğu belirlenen, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisine de baskın yapan polis, kaçak akaryakıt depolarını tespit etti. Ekipler, tanker ve geri dönüşüm tesisinde toplam 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, tanker sürücüsü M.A. ile 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü M.A.'nın, ifadesinde, "Bu işe yeni başladım. Daha ilk seferimdi. Tanker doldurulurken evde oluyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Tankeri Şanlıurfa'ya götürecektim" dediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-02-10 11:13:05
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