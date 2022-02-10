Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde açılan Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu başladı.

Kursu açılış töreninde konuşan Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım hemşireliği alanlarında eğitim veren en önemli merkezlerden biri olduklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin birçok yerinden katılım gösteren kursiyerlere başarılar diledi.

Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş ise hemşirelerin çocuk yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez bir ekip üyesi olduğunu, hastaların yakın takibi, oluşan komplikasyonların erken dönemde tespiti, multidisipliner ekip içinde işbirliği ve iletişimin sürdürülmesi konularında önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yıldızdaş, Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi olarak tescillenmiş olan Balcalı Hastanesi’nde, kurs süresince teorik eğitimlerin yanı sıra yoğun bakım ünitesin de rehber hemşireler eşliğinde uygulamalı eğitimlerin yapılacağını vurguladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 7 kursiyerin katıldığı kursun 5 hafta sürmesi bekleniyor. Kursun sonunda ise kursiyerleri sertifikaları yine düzenlenen törenle verilecek.

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