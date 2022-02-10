Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet



Nuri PİR/ADANA,(DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada ligin en heyecan verici takımının Adana Demirspor olduğuna ilişkin paylaşım yapan komedyen Ata Demirer'i kente davet etti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" ifadelerini kullandı. Demirer'in bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildiği gibi Adana Demirspor Kulübü'nün de ilgisini çekti.

Kulübün sosyal medya hesabı tarafından Demirer'in paylaşımı alıntılanarak "En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-02-10 11:34:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.