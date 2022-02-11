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Evinin bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti

DHA

Evinin bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da evinin bahçesinde, motosikletteki yüzleri maskeli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Abdulkadir Şengül (25), hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile eve gelen Abdulkadir Şengül, bahçede bulunduğu sırada motosiklet ile yanına yaklaşan yüzleri maskeli iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği Şengül, kanlar içinde kendini eve attı. Saldırganlar geldiği motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok kan kaybeden Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2022-02-10 23:33:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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