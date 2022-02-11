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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gül başkan seçildi meclis üyeliklerinden istifa etti

İHA

Gül başkan seçildi meclis üyeliklerinden istifa etti

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanlığına seçilen Sedat Gül, Karataş ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis, Mustafa Akgedik başkanlığında toplandı.
Gündem dışı söz alan Karataş ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sedat Gül, “Bu meclis çatısı altında hepimizin tüm çabası, görmüş ve farklılıkları olsa da Adana için en iyisini bulmak ve Çukurova’nın bereketli topraklarının yiğit ve mert insanlarına hak ettiği hizmeti götürmek için hep beraber canla başla çalıştık. Emek en yüce değer, halka hizmet ise hizmetlerin en yüksek karakterlisidir. Bu yolda başkanımız Zeydan Karalar ve meclis üyelerimizle birlikte var gücümüzle ettik, partim ve grubumla Adanamız için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Mimarlar Odası seçimine katıldığını ve seçimi grubu olarak kazandıklarını ifade eden Gül, “Bundan sonra Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı olarak görevimi sürdüreceğim. Oda yönetimiz ve siyasi yoldaşlarımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda, bundan sonra her iki görevi birlikte sürdürmenin hem zaman ve emek açısından getireceği zorluklar ve etik açısından getireceği zorluklara meydan vermemek için bu kararı aldım. Bundan sonra görevimi bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak devam ettireceğim. Yaptığım görevi layıkıyla yerine ve öğretimiz ve savunduğumuz liyakat düzeninin gereğidir. Bundan böyle Adana halkına, kent halkına Türkiye’nin en örgütlü STK’larından TMMOB çatısı altında devam etmek istiyorum. Meclisteki görevimin ağırlığı ve sorumluluğu gereği, görevimden istifa etmek için söz aldım ve bundan böyle birlikte yol yürüdüğüm meclis üyesi arkadaşlarıma, bürokratlarımıza ve özellikle Başkanımız Zeydan Karalar’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Meclis Başkanvekili Mustafa Akgedik, Sedat Gül’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni görevinde de başarılar diledi.
Daha sonra görüşmelere geçildi. 12 komisyon raporu ve 2 teklif ilgili komisyonlara havale edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 8 Mart 2022 pazartesi günü saat 14.00’te çalışmalarında devam edecek.

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