Koruma altındaki ökse ardıç kuşu avlayan şahsa 8 bin 709 lira ceza

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tuzak kurarak koruma altındaki ökse ardıç kuşunu avlayan kişiye 8 bin 709 TL para cezası uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte icra edilen devriye esnasında Y.C. isimli şahsın olta ucuna solucan takıp tuzaklama yaparak koruma altında bulunan ökse ardıç kuşu avladığı tespit edildi. Y.C., tuzaklama yaptığı bölgede bulunan kuşları almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı. Tuzaklı alan içerisinde üçü ölmüş ikisi yaralı toplamda 5 ökse ardıç kuşu bulundu.

Karatavukgiller familyasından ötücü bir kuş türü olan ökse ardıç kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Y.C.'ye tuzak ve kapanla avlanmaktan toplam 8 bin 709 TL idari para cezası uygulandı.

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