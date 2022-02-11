Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonu

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Adana'da iki evde yapılan aramada 2 kilo esrar, kenevir tohumu, tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Özler Mahallesi ile Akdeniz Mahallesinde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine evlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde satışa hazırlanmış bidonlar İçerisinde 2 kilo kubar esrar maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 2 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet otomatik av tüfeği, 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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