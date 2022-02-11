Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Pozantı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 279 gram sentetik cannabinoid (bonzai) 150 adet hap, 5 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar maddesi, 800 adet makaron, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.