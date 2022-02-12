Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim sağlam kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde fırın işçisi Yunus Köse’nin (40), evinde gece 03.00 sularında çıkan yangınında eşyalar küle dönerken Kuranı Kerim'in sağlam kalması dikkat çekti.

Kozan'ın Durmuşlu Mahallesinde 10 Şubat günü sabaha karşı çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 2 Kuranı Kerim ise küle dönen eşyaların içinde zarar görmedi.

Fırın işçisi Yunus Köse Kozan’da annesi Sıdıka Köse(74) ile kaldığı gün evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangını iş yerinde öğrenerek evini söndürmek için mahallesine giden Yunus Köse, itfaiye ekiplerinin müdahalesi endişe içinde izledi.

Yangın sonrası ev, içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Ancak evin içinde Kuranı Kerimlerin yanmadığını fark eden Köse, bunun Allah’ın bir hikmeti olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yıllardır tüm birikimi olan evinin küle dönmesine üzüldüğünü ama gelen Allahtan diyerek can kaybı olmadığına şükrettiğini söyleyen Yunus Köse, “Kuranı Kerimlerde hiç bir şey yok. Her şey kül oldu. Kuranı Kerimler Allah tarafından korunmuş. Ne yaparsa Allah yapar. Fırın işçisiyim. Her gün burada kalıyordum. Bu gün Kozan’da kaldım. Her taraf yanmış sadece bu odada Kuranı Kerim yanmıyor. Burada büyük Kur'an, diğer odada da yine herşey yanıyor ama Kuranı Kerim yanmıyor. Zor bir durum oldu benim için. Devletimden yardım olursa sevinirim” diye konuştu.

Evi yanan Yunus Köse'ye AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili yönetimi ile ziyarette bulunarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.