Sevgililer Günü’nde sizi ve sevgilinizi mutlu edecek 10 hediye

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, karşı tarafa verilecek en büyük hediyenin emek ve fedakarlık olduğunu söyledi.

Sevgililer günü dünyanın hemen her yerinde ve kültüründe kutlanıyor. Bugüne yüklenen özel anlam doğrultusunda çiftler birbirlerine hediyeler alıyor, baş başa romantik yemekler yeniyor. Ancak bugünü heyecanla beklemek kimi zaman hayal kırıklıkları ile sonuçlanıp çiftleri mutlu etmezken sevgilisi olmayan bireyler üzerinde ise depresif etkilere bile yol açabiliyor.

Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yetişkin bireyler için uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak hayattaki en büyük beklentilerin arasında geldiğini ancak bu hayalin gerçekleşmesi için doğru kişiyi bulmanın yanı sıra başka şeylerin de gerektiğini ifade etti. Karaçiçek, karşı tarafa verilecek en büyük hediyenin emek ve fedakarlık olduğunu söyleyerek çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

1. Eski ilişkilerinizle asla bir kıyaslamaya girmeyin. Her ilişkinizin mutlaka olumsuzlukla sonuçlanacağı duygunuzdan arının ve ilişkinin geçmişe değil, geleceğe doğru inşa edildiğini unutmayın.

2. Sorunları tek başınıza göğüslemeye çalışmak yerine birlikte sorun çözme becerilerinizi geliştirin. Onun bu tarz konular hakkındaki fikirlerine değer verin.

3. Bencil olmayın. İlişkinizdeki “biz” duygusunu, “ben” bilincini koruyarak sürdürün.

4. Rutinlerinizi değiştirin. Yeniliklere her zaman açık olun, fırsat buldukça sürprizler yapın.

5. Bir duygunun hissedilmesi ile dile getirilmesi arasında çok kısa bir süre vardır. Bu nedenle duygusal zekanızı ön plana çıkartın; farkındalık düzeyinizi artırarak hissettiğinizi ona açıkça söyleyin.

6. Onunla aranızda sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki olması için iletişimin gücüne inanın. İletişim becerilerinizi kuvvetlendirin. Unutmayın ki iletişim hatalarının farkında olmak ilişkiyi sorunlardan arındıran ve dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlayan önemli etkenlerdendir.

7. Kendimizi anlatmak kadar anlaşılmanın da bir ihtiyaç olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Bu nedenle gerektiğinde karşı tarafı dinleme becerinizi geliştirin.

8. Teknoloji artık hayatımızın bir parçası olsa da onu kullanmanın ilişkinize zarar vermesinin önüne geçin. Teknolojik aletleri kapatıp her akşam en az 1 saat karşılıklı sohbet edin.

9. “Biz” olabilmek için birlikte gelecek hayalleri kurmak, ileriye dönük planlar yapabilmek gerekir. Birlikte gelecek hayalleri kurun, onu planlarınıza dahil edin.

10. Bir ilişkinin temeli olan saygı unsurunu koruyarak farklılıkları bir araya getirebilmek önemlidir. Birbirinize saygı gösterin ve kimi zaman ayrı olarak da vakit geçirmenin yollarını bulun.

