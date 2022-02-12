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Kooperatif görünümlü kumarhaneye sağlıkçı kılığında baskın Kapıda bekleyen zanlının, polisin içeri girmemesi için direnmesi saniye saniye görüntülendi

İHA

Kooperatif görünümlü kumarhaneye sağlıkçı kılığında baskın Kapıda bekleyen zanlının, polisin içeri girmemesi için direnmesi saniye saniye görüntülendi

Adana polisi, kooperatif görünümlü kumarhaneye sağlıkçı kılığına girerek baskın yaptı. Kapıda bekleyen şahsın, polisin içeri girmemesi için direnmesi saniye saniye görüntülendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 153 kişiye kumar oynamaktan 278 bin TL para cezası uyguladı. Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 65 bin TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 29 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Operasyon kapsamında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde Seyhan Nehri kıyısındaki kumarhaneye dönüştürülmüş kooperatife de baskın düzenlendi. Sağlıkçı üniforması giyen polis ekipleri, kooperatifin kapısında erketelik yapan bir kişiyi, sohbet etme bahanesiyle bir süre oyaladı. Şüpheli sağlıkçı kılığındaki polisler kooperatife girmek isteyince, polisi engellemeye çalıştı. Ancak polis şahsı etkisiz hale getirip içeri girdi. Operasyon için hazır bekleyen diğer ekipler ise içeride kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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