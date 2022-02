Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla başlatılan kampanyayla Rusya'yı protesto etti. Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı İrem Tarı, "Bugün, Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu olan Türkiye'ye teşekkür ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyanın diğer illerde de farklı günlerde organize edilmesi için 19 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Adana'da, saat 13.00 sıralarında, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği üyeleri Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Türkiye'de yaşayan Azeri, Kırgız ve Amerikan vatandaşlarının yanı sıra Türk vatandaşlarının da destek verdiği etkinlikte Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi 'Teşekkürler Türkiyem', 'Ukrayna'nın yanında kal', 'İşgalci Rusya Kırım'dan defol', 'Millet vatan Kırım' yazılı pankartlar taşıdı.

'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Dernek Başkanı Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İrem Tarı, ülkesi üzerinde 8 yıldır Rus baskısı olduğunu belirterek, "Bu kampanya, Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliğini teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü, Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya'nın 8 yıl önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş şartlarında ülkemize, halkımıza ve ordumuza olan desteği ve dayanışmayı gösteriyor. Bugün, Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu olan Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu.

'ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Kampanyaya destek veren Adana-Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut da "Elimde gördüğünüz bayrak, Kırım bayrağı. Kırım, Ukrayna'nın bir parçasıydı. Ama maalesef Rusya'nın işgaline uğradı. Aynı şekilde bugün Rusya, Ukrayna'yı işgal etmek için sınıra asker yığmaktadır. Biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman Ukrayna'nın yanında adaleti temsil üzere bulunduk. Rusya'nın böyle bir şey yapmasını uluslararası hukuk açısından da uygun olmayacağını ve bütün dünyanın bağımsız ülkelerinin Ukrayna'nın yanında yer almasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

