Adanaspor - Altaş Denizlispor: 0-0

Yusuf KANTARLIADANA, (DHA) -
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık
ADANASPOR: Karacıc Ulaş, Isaac Donkor, Roche, Celil, Fıratcan, Eren (Dk.79 Cem), İsmail (Dk. 46 Kadir), Bruns, Efe (Dk.69 Ahmethan), Tetteh (Dk.70 Ciss)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak Muhammet, Schwechlen, Emre (Dk.80 Lopes), Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, İlhan, Özer (Dk.72 Mustafa), Mayi (Dk.89 Asım), Ömer (Dk.72 Turaç)
SARI KART: Emre (Altaş Denizlispor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 24´üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
17´nci dakikada Adanaspor´da Bruns´un kullandığı serbest vuruşta top arka direğe yöneldi. Kaleci Stachowiak gole izin vermedi.
20´nci dakikada Adanaspor´da Bruns, rakip yarı alandan aldığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girer girmez şut çeken Bruns´un topu az farkla auta çıktı.
25´inci dakikada Denizlispor´un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi, sol çaprazdan içeri ortaladı. Top kaleci Kracic´de kaldı.
49´uncu dakikada Adanaspor´da Bruns, sol kanattan kullandığı kornerde kale içinde Ulaş´ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
56´ncı dakikada Adanaspor´da Celil´in ortasında Bruns topu kafayla indirdi. Kale alanı içinde Tetteh´den önce Muhammet kritik bir müdahale ile topu kornere çeldi.
71´inci dakikada Denizlispor´un kazandığı serbest vuruşta Gökhan topun başına geldi. Gökhan´ın savunmanın arkasına açtığı ortada Leo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goran´da kaldı.
Karşılaşma golsüz berabelikle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-02-12 15:41:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.