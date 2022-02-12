Adanaspor - Altaş Denizlispor: 0-0

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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Yusuf KANTARLIADANA, (DHA) -

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık

ADANASPOR: Karacıc Ulaş, Isaac Donkor, Roche, Celil, Fıratcan, Eren (Dk.79 Cem), İsmail (Dk. 46 Kadir), Bruns, Efe (Dk.69 Ahmethan), Tetteh (Dk.70 Ciss)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak Muhammet, Schwechlen, Emre (Dk.80 Lopes), Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, İlhan, Özer (Dk.72 Mustafa), Mayi (Dk.89 Asım), Ömer (Dk.72 Turaç)

SARI KART: Emre (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24´üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

17´nci dakikada Adanaspor´da Bruns´un kullandığı serbest vuruşta top arka direğe yöneldi. Kaleci Stachowiak gole izin vermedi.

20´nci dakikada Adanaspor´da Bruns, rakip yarı alandan aldığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girer girmez şut çeken Bruns´un topu az farkla auta çıktı.

25´inci dakikada Denizlispor´un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi, sol çaprazdan içeri ortaladı. Top kaleci Kracic´de kaldı.

49´uncu dakikada Adanaspor´da Bruns, sol kanattan kullandığı kornerde kale içinde Ulaş´ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

56´ncı dakikada Adanaspor´da Celil´in ortasında Bruns topu kafayla indirdi. Kale alanı içinde Tetteh´den önce Muhammet kritik bir müdahale ile topu kornere çeldi.

71´inci dakikada Denizlispor´un kazandığı serbest vuruşta Gökhan topun başına geldi. Gökhan´ın savunmanın arkasına açtığı ortada Leo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goran´da kaldı.

Karşılaşma golsüz berabelikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-02-12 15:41:09



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