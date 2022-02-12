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Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Adanaspor maçı sonrası, “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık” dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Zor bir deplasmandı. Öncelikle maçın hakemine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Maça gelince kazanmak için çıktık ama 1 puanla ayrılıyoruz. İlk devrede kontrol bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada da bir gol kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda eksiklerimizi de gidererek galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.

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