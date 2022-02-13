Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

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Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 9 Şubat’ta sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese şafak baskını yapıldı. Demir kapıların koçbaşlarıyla açılarak girildiği evlerde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı, 2’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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