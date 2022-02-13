Adana’da kaçakçılık operasyonu

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Adana polisinin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 91 cep telefonu, 600 adet puro, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 91 cep telefonu, 600 adet puro, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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