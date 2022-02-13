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Sarıeroğlu: "Üreticilerimize her zaman destek vereceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Ziraat Odasını ziyaret etti "Yeni dönemde yeni konjonktür çerçevesinde çiftçimizin emeğinin karşılığını daha iyi alacağı şartları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız" "Pandemi döneminde tüm dünya ülkeleri üretimi durdururken bizim çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Bunun da avantajlarını yaşıyoruz şu anda" "Üreticilerimizin herhangi bir motivasyon kaybı olmadan üretime devam etmesi ve üretim yapılan alanlarımızın artması hedefindeyiz" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "İleriki günlerde alternatif ürünlerle birlikte bölgemiz daha çok kazanacak ve gayri safi hasılada birinci olacak"

İHA

Sarıeroğlu: "Üreticilerimize her zaman destek vereceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Ziraat Odasını ziyaret etti "Yeni dönemde yeni konjonktür çerçevesinde çiftçimizin emeğinin karşılığını daha iyi alacağı şartları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız" "Pandemi döneminde tüm dünya ülkeleri üretimi durdururken bizim çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Bunun da avantajlarını yaşıyoruz şu anda" "Üreticilerimizin herhangi bir motivasyon kaybı olmadan üretime devam etmesi ve üretim yapılan alanlarımızın artması hedefindeyiz" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "İleriki günlerde alternatif ürünlerle birlikte bölgemiz daha çok kazanacak ve gayri safi hasılada birinci olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 20 yıllık iktidarları döneminde tarım konusunda devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Yeni dönemde yeni konjonktür çerçevesinde çiftçimizin emeğinin karşılığını daha iyi alacağı şartları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil ve AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Kasım Pamuk, Yüreğir Ziraat Odasını ziyaret etti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, ‘’Uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova denince bir zamanlar aklımıza Adana’mızın pamukla özdeşleşmiş pamuk ağları gelirdi. Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş, havası, suyu, toprağı birçok ürün yetiştirilmesine elverişli bir ovamız. İnsanlık tarihi boyunca tarım en stratejik sektör olmuştur ve önemi hiçbir zaman için azalmamıştır, aksine de artmaya devam etmektedir. Adanamızın diğer illere göre farkı yüzde 38’i tarım yapılmaya müsait. Gerçekleştirdiği üretim sağladığı istihdam ve yaptığı ihracat ile ülke ekonomisi için de çok önemli bir yere sahiptir. Tarım, ekonomiye yaptığı doğrudan katkı dışında da başta gıda olmak üzere tekstil, konfeksiyon, ulaştırma, ticaret ve finans ve birçok diğer sektörlere de kaynak aktarmaktadır. Bu alanlarda istihdam sağlamakla birlikte sektörlerin katma değer yaratmasına da yardımcı olmaktadır" diye konuştu.
Dünyada küresel ısınmanın etkilerini görmeye başladıklarını söyleyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"7,8 milyara ulaşan dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gıdanın önemini daha da artırmıştır. Gıdaya ulaşmak önümüzdeki yıllarda daha da zorlaşacak. Yapılan hesaplamalara göre iki bin elli yılına kadar dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı, mevcut gıda tüketimimizin de yüzde altmış oranında artacağı tahmin ediliyor. Gecesini gündüzüne katarak yılmadan, yorulmadan tüm zorluklara ve yaşanan sıkıntılara rağmen üretimden vazgeçmeyen eli nasırlı çiftçilerimizin kıymeti her dönem iyi bilinmelidir.’’
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün 6 milyona yakın kişiye iş istihdamı, kırsalda yaşayan 20 milyon kişiye de aş sağladığını ifade ederek, "Soframızdaki ekmekte, tenceremizdeki yemekte emeği olan çiftçilerimizin menfaatlerini her platformda savunuyoruz. Gittiğimiz gördüğümüz, yerlerde çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz ve Bakanlığımız için raporlar düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılar, etkinlikler ve yaptığımız haberlerle üreticilerimizin sesi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Adana olarak dört üründe narenciye, karpuz, yer fıstığı ve soyada Türkiye birincisi olduklarını da belirten Doğan, "Adana iklimi sebebiyle birçok ürün çeşitliliğine sahip olmakla birlikte alternatif ürün yetiştirmeye de elverişli. Muz, avokado, ejder meyvesi ve yabanmersini şu an ekilmeye başlandı. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın da ifade ettiği gibi Adana tarımın başkenti olma yolunda devamlı ilerliyor. İnşallah ileriki günlerde bu alternatif ürünlerle birlikte bölgemiz daha çok kazanacak ve gayri safi hasılada birinci olacaktır" dedi.

"Çok ciddi destekler verildi"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, her şeyin istişareyle diyalogla, ortak akılla ve birlikte konuşarak daha kolay aşılacağına inandıklarını belirterek, "Bu anlamda partimiz ilk günden itibaren bu ortak akıl istişare ve diyalog kültürüne inanıyor biz de bunları sürdürüyoruz. Çiftçilik çok emek isteyen bir sektör. Toprağa ekim ve aşamalar emek isteyen bir süreç. Maddi ve manevi tüm imkanlar seferber edilerek özveriyle sürdürülüyor. Adana çok bereketli toprakları olan bir ilimiz. Geçen sene üreticilerimiz kuraklıkla mücadele etti. Topraklar bu yıl çok şükür suyla buluştu. Bereketli bir sezon olur inşallah" diye konuştu.
Tarımın şu anda öncelikle hassasiyet gösterdikleri alanlardan birisi olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şöyle devam etti:
"Pandemi sürecinde tarımın, budağının gerçekten hem içinden geçtiğimiz bu dönemde hem de gelecek açısından çok ciddi bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yirmi yıllık iktidarımız döneminde tarım konusunda, çiftçilik konusunda sulama konusunda devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Çok ciddi destekler verildi. İnşallah yeni dönemde yeni konjonktür çerçevesinde çiftçimizin emeğinin karşılığını daha iyi alacağı şartları oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Pandemi döneminde tüm dünya ülkeleri üretimi durdururken bizim çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Bunun da avantajlarını yaşıyoruz şu anda. Adanamız ürün çeşitliliği konusunda ve bu ürünlerin ihracatında Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi katma değer sağlamaktadır."
Yaşanan süreçleri bildiklerini, oda başkanlarıyla konuşarak istişare ve takip ettiklerini belirten Sarıeroğlu, "Adana milletvekili olduğum zamanki karşı karşıya kaldığım ilk konu Akdeniz meyve sineğiydi. Tarım Bakanımızın da Adana'ya hemen gelerek üzerinde durduğu ve çalışma yaptığı ilk konulardan birisi oldu. Çok şükür ki yapılan çalışmalar sonucunda ve herkesin katkı vermesiyle bu konuda ciddi bir ilerleme kat ettik. Şimdi tarımsal atıklarla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bu konuda da şehrimizi öncü bir şehir yapacağımıza inanıyoruz. Konuyla ilgili Yüreğir Belediyemiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yapacağımız kompost gübreleri de çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın inşallah Akdeniz meyve sineği ile mücadelede önemli bir aşama kaydetmemize katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Tarım üreticilerine her zaman destek vereceklerini söyleyerek enerji konusuna da değinen Sarıeroğlu, AK Parti döneminde enerji sektörüne çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizdi. Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız açıkladı, inşallah bu konuyla alakalı daha güçlü adımlar önümüzdeki dönemde atılacak. Bizler üreticilerimizin herhangi bir motivasyon kaybı olmadan üretime devam etmesi ve üretim yapılan alanlarımızın artması hedefindeyiz. Ülke olarak güçlü bir potansiyelimiz var inancımız, kararlılığımız ve azmimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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