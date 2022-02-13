Eğitimcilerin vefa buluşması Eğitim-Bir-Sen'liler 30. Yıl Vefa Buluşmasında bir araya geldi Sezer: "Diğerlerine göre değil değerlerimize göre, kuruş değil duruş sendikacılığı yapıyoruz"

EğitimBirSen Adana Şubesi 30. yıl Vefa Buluşması duygusal anlara sahne oldu. EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Bizim sendikacılık anlayışımız kuruş sendikacılığı değil, duruş sendikacılığıdır. Biz sendikacılığı, diğerlerine göre değil, değerlerimize göre yapıyoruz" dedi.

Eğitim BirSen’in kuruluşunun 30. yıldönümü nedeniyle Adana’da bir vefa programı düzenlendi. Programa daha önce Eğitim BirSen Şube Başkanlığı yapan Necdet Öner, Seyfullah Utku Sarıaslan, mevcut ve geçmiş dönem ilçe başkanları, divan üyeleri ve merkez ilçe yönetimleri katıldı.

EğitimBirSen Adana Şubesi tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen program Şube Başkan Yardımcısı Ferhat Duran tarafından okunan Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

EğitimBirSen Adana Şubesi’nin kuruluşundan bu yana başkanlığını yapan isimlerin ve önemli olayların yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından programın selamlama konuşmasını MemurSen ve EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yaptı.

Sözlerine EğitimBirSen’in kurucu Genel Başkanı, şair, mütefekkir, yazar Mehmet Akif İnan’ın, "Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" dizeleriyle başlayan Başkan Sezer,“Sadece bir sendika değil aynı zamanda bir vefa hareketi olan EğitimBirSen'in kuruş değil duruş sendikacılığı yaptığını, diğerlerine göre değil değerlerine göre hareket ettiklerini söyledi.

Programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Sezer; "Bir arada olmayı, yan yana durmayı, omuz omuza mücadele etmeyi öğütleyen medeniyet anlayışımıza uygun olarak bugün birlik ve beraberlik içinde bir araya geldik. "İnsan nisyanla maluldür, unutur" derler. Ancak biz unutamayız. Anı, çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak gördüğümüz davamıza hizmet ederken veya hizmeti sonrasında vefat eden başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin’i, Erol Battal’ı, eski Şube Başkanlarımızdan Mustafa Yakar’ı, yine geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz Hıdır Ünverdi kardeşimi unutmadık, unutamadık, unutmayacağız. Unutulmazlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Mehmet Sezer’in ardından Necdet Öner ve Seyfullah Utku Sarıaslan da sendikal hatıralarını anlattı.

Programda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ankara’da da EğitimBirSen Genel Merkezi tarafından 81 ilden sendikacıların katıldığı 30. Yıl Vefa Buluşması düzenlendi. Programa Adana’dan Şube Başkanı Mehmet Sezer ile önceki dönem Şube Başkanlarından Mehmet Demirci, Necdet Öner, Aydın Gül, Mehmet Akkoç ve EğitimBirSen Adana 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli de katıldı.

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