Doğal göl doldurularak kurutuldu Adana’da Sırrı Efendi Gölü'nün moloz ve külle doldurularak kurutulmasına köylüler tepki gösterdi

Adana’da Sırrı Efendi Gölü'nün moloz ve külle doldurularak kurutulmasına köylüler tepki gösterdi.

Bir kısmı merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular, diğer bölümü ise Büyükdikili Mahallesi sınırları içinde kalan ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı arazide bulunan Sırrı Efendi Gölü, birkaç yıldır yapılan doldurma işlemiyle kurutuldu. Köylüler doğal gölün Seyhan Belediyesi tarafından moloz ve külle doldurulduğunu öne sürdü. Ellerinde "Gölümüz Çöl Oldu", "Balıklarımız Nerede" ve "Gölümüz Kül Oldu" yazılı pankartlar taşıyan köylüler, belediyeye tepki gösterdi.

Köylüler adına gazetecilere açıklamada bulunan Orhan Can, yıllardan beri bölgede tarım yaptıklarını belirterek, “Köy tarıma elverişli arazilere sahip. Seyhan Belediyesi gölümüzü külle doldurarak ve insanların buradan faydalandıkları suları keserek insanları susuz bıraktı. Göleti kurutmak bir suçtur, bunlar suç işliyorlar" diye konuştu.

Gölün 44 dönümlük bir alana sahip olduğunu söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Buraya dökülen kül insan sağlığına zarar veriyor, çünkü kimyasal taşıyor. Üzerine yağmur düştüğü vakit o kül betona dönüşüyor. Devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını rica ediyoruz. Köylülerimizin sesini duymalarını istiyoruz. 2018 yılından bu yana buraya Seyhan Belediyesi kül ve moloz döküyor. 2020 yılındaki uydu fotoğraflarımızda belli olduğu gibi gölümüzü doldurdular."

Mahalleli olarak göletlerin eski haline gelmesini istediklerini dile getiren Can, "Seyhan Belediyesi buraya hayvan kesim yeri, egzotik park gibi buraya hiçbir faydası olmayacak çalışmaları getirecek. Devlet Su İşleri, Seyhan Belediyesi'nin burada yapmak istemiş olduğu projenin doğaya aykırı olduğu raporu vermiş. Buna rağmen gölü doldurma işlemine devam ettiler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.