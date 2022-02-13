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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Adana’ya geldi

İHA

Beşiktaş, Adana’ya geldi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta karşılamasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi. Siyahbeyazlı kafileyi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı.
İstanbul Havalimanı’ndan saat 17.00’de kalkan uçakla 18.30 sıralarında Adana Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş’ı 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan siyahbeyazlılar kalacakları otele doğru hareket etti.
Adana Demirspor ligde 40 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Beşiktaş da 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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