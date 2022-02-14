Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu (2)

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14 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanıp, Türkiye getirilişinin yıl dönümü öncesi kent genelinde düzenlenen şafak operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2022-02-14 09:02:10



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