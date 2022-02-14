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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu (2)

DHA

Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu (2)


14 GÖZALTI
Adana'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanıp, Türkiye getirilişinin yıl dönümü öncesi kent genelinde düzenlenen şafak operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2022-02-14 09:02:10

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