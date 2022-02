Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı’na ilk fidanlar dikildi Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar: "Türkiye, bu zor günlerde de yanımızda"

Adana’da TürkiyeUkrayna Dostluk Ormanı’na 10 bin fidan dikildi.

Ukrayna merkezli Hyatt Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM Vakfı) işbirliğinde TürkiyeUkrayna Dostluk Ormanı projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk olarak Adana’nın Sarıçam ilçesinde 67 dekar alanda orman kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Bugün dostluk ormanına 10 bin fidan dikildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormanların önemini anlattı.

Hyatt Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, “Korkunç yangınlar Türkiye’nin güneyindeki turistik bölgelerin de içinde olduğu pek çok yerleşim yerini etkiledi. Türkiye birçok badirelerden geçti ve onun bu felaketleri de atlatmaya gücü ve kudreti vardır. Ukrayna, her zaman Türkiye’nin yanındadır” diye konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar, orman yangınlarının bu sene herkesin içini yaktığını belirterek, ormanların öneminden bahsetti. Bodnar, “Türkiye her zaman Ukrayna halkının yanında olmuştur. Türkiye dünyada bütün her yere yardım ulaşmaya çalışıyor. Bu geçtiğimiz zor günlerde de Türkiye yanımızda. Bizde bugün bu ormanla küçükte olsa Türkiye’nin yanında olduğumuzu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.