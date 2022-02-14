Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz

DHA

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı'nın açılışına katılan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumun, Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Bu durumun barışçıl şekilde çözülmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek bu durumu bitirir" dedi.
Adana'da geçen yıl temmuz ayında Sarıçam ilçesi Gökbuket köyünde orman yangını olan alana Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü, Ukrayna Hayat Vakfı, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğinde küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması ve yanan orman alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alana 10 bin fidan dikildi. Hatıra ormanının açılışına Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, OGEM-VAK Genel Müdürü Mustafa Akkız, Hayat Vakfı Başkanı Guyana Yüksel'in yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı. Etkinlikte, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği ile Akdeniz Ukrayna Derneği'nin yöresel şarkılar eşliğindeki gösterisinin ardından 10 bin fidan dikildi.
'GEREKİRSE SAVUNMAYA HAZIRIZ'
Etkinliğin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma dair açıklama yapan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Aslında savaş 8 yıldır devam ediyor ve bizim vatandaşlarımız bunu hissediyorlar. Çünkü 15 bin askerimiz hayatlarını verdi bu savaşta. Şimdi bu gerginlik artıyor tabi çünkü Rusya askerlerini ve mühimmatını sınırlarda biriktiriyor. Biz bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini bekliyoruz ama gerekirse savunmaya da hazırız. Umuyoruz ki Rusya, sağlıklı düşünerek savaşı başlatmadan bu durumu bitirir. Bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda, Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili de konuşan Vasyl Bodnar, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyde bir destek gösterdi. İmzalanan anlaşmalar bizim ne kadar ciddi ve ne kadar güçlü stratejik partnerler olduğumuzu da gösterdi. Bu nedenle Türkiye hükümeti ve halkının desteğini ve dayanışmasını görüyoruz. Asıl düşmanın kim olduğunu da biliyoruz. Bu desteğe büyük önem ve değer veriyoruz ve ara buluculuk yöntemiyle bu krizin çözülmesini umuyoruz. Rusya ile Batı arasındaki bir krizin olduğu yönündeki söylentilere de kulak asmamak lazım. Çünkü aslında bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya doğru saldırganlığıdır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2022-02-14 17:35:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara buluculuğuyla bu durumu çözebiliriz
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin ara ...
Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı’na ilk fidanlar dikildi Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar: "Türkiye, bu zor günlerde de yanımızda"
YEREL HABERLER Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı’na ilk fidanlar ...
Kozan turizme kapı araladı
YEREL HABERLER Kozan turizme kapı araladı
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da Büyükelçi Vasıl Bodnar, ülkelerinin toprak bütünlüğüne değişmez desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Adana'da Büyükelçi Vasıl ...
Adana'da Sevgililer Günü konseri Mehmet Erdem halk konseriyle Adanalılar Sevgililer Gününü coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Adana'da Sevgililer Günü konseri Mehmet Erdem halk ...
Adana'da 27 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 27 torbacı tutuklandı
Kızılay'dan Adanalılara "dayanışmaya katılın" çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay'dan Adanalılara "dayanışmaya katılın" çağrısı
Huzurevinde, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Huzurevinde, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi
Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera ...
İşaret dili kursuyla engeller kalkıyor
YEREL HABERLER İşaret dili kursuyla engeller kalkıyor
Şehit olan eşine aşkı hiç bitmedi Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, sadece 4 ay evli kaldığı kocası için hazırladığı özel odada onun kıyafetlerini, bombalı saldırıda zarar gören evlilik yüzüğünü saklıyor. Funda Akbulut: "Bu odaya girdiğimde kokusu her yere yayılıyor"
YEREL HABERLER Şehit olan eşine aşkı hiç bitmedi Şehit Uzman Onbaşı ...
Sevgililer Günü döneri ‘Piton döner’ 14 Şubat’a özel kalp şeklinde servis ediliyor Mehmet İkram Taş: “Müşterilerimize jest yapalım istedik"
YEREL HABERLER Sevgililer Günü döneri ‘Piton döner’ 14 Şubat’a özel ...
Uzmanlar 12 yaş üstü çocuklara Covid-19 aşısı öneriyor Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Hakan Erkman: “Omicronun yayılış hızıyla hastalık şiddeti aynı değil”
YEREL HABERLER Uzmanlar 12 yaş üstü çocuklara Covid-19 aşısı ...
Motosiklet çalan hırsız tutuklandı Adana’da bir apartmanın bahçesinde bulunan motosikleti çalan zanlı tutuklanırken, bu anlar anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Motosiklet çalan hırsız tutuklandı Adana’da bir ...
Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu
Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu (2)
YEREL HABERLER Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu (2)
Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon: çok sayıda gözaltı var
YEREL HABERLER Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon: çok sayıda ...
Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
YEREL HABERLER Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan ...
Beşiktaş kafilesi Adana'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'da
Beşiktaş kafilesi Adana'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'da
Beşiktaş kafilesi Adana'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'da
Beşiktaş kafilesi Adana'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'da
Beşiktaş, Adana’ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Adana’ya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.