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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takım Beşiktaş’ın 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Brjarnason’un sağ kanattan ortasında Balotelli topla buluşmak istedi. Ancak Beşiktaş defansı topu kornere attı.
8. dakikada Kerem’in sağ kanattan ceza sahası içine attığı ortada Batshuayi topu kontrol etti. Batshuayi’nin kale alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
11. dakikada Larin’in son çizgiden ceza alanı dışına doğru çıkardığı topu Ghezzal kontrol etti. Ghezzal aldığı topu Rıdvan’a gönderdi. Rıdvan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.
15. dakikada Ghezzal sağ taç çizgisi önünden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Adana Demirspor’da Samet topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kaleci Muric’e uzak düşünce Teixeira meşin yuvarlakla buluştu. Teixeira’nın kötü vuruşunda kaleci Muric topu kontrole etti.
19. dakikada Yunus Akgün son çizgiden topu Svensson’a çıkarttı. Svensson bekletmeden pasında Balotelli’yi topla buluşturdu. Balotelli’nin ceza sahasın dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
28.dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Muric’in kucağında kaldı.
31. dakikada sağ kanattan Kerem’in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
37. dakikada orta alanda topla buluşan Balotelli'nin pasında Yunus, sağ çaprazda kaleciyle kaldı. Yunus'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
42. dakikada sol kanattan Vargas’ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli’nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas’ın Ghezzal’a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Kaan xx, Stambouli xx, Gökhan İnler xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Balotelli xxx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Assombalonga, Sinan Kurt, Belhanda, Akintola, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, Djokovic, Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx, Welinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Atiba xx, Necip xx, Ghezzal xx, Larin xx, Alex Teixeira xxx, Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: Alex Teixeira (dk. 31) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Vargas, Belhanda, Balotelli (Adana Demirspor), Welinton, Batshuayi (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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