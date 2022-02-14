Maça sevgililerle geldiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Demirspor Beşiktaş maçını 30 bin taraftar tribünden takip etti. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle tribünlerdeki çiftlerin yoğunluğu da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor Beşiktaş müsabakasında 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiftler ve ailelerin yoğunluğu dikkat çekti. 30 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmada 'Bizim sevgilimiz Adana Demirspor' diyen mavilacivertli taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.