Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-1

Anıl ATAR-Can ÇELİK / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
ADANA DEMİRSPOR: Muric Tayyip, Samet, Kaan (Dk. 77 Alper), Svensson, Yunus, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Gökhan, Stambouli (Dk. 65 Dokovic), Balotelli, Vargas (Dk. 83 Assombalonga)
BEŞİKTAŞ: Ersin Rıdvan (Dk. 63 Umut), Welinton, Vida, Kerem (Dk. 66 Mehmet), Atiba, Ghezzal, Necip, Teixeira (Dk. 63 Emirhan), Batshuayi, Larin
GOLLER: Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor) - Dk. 31 Alex Teixeira (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Vargas, Belhanda, Balotelli, Samet (Adana Demirspor) Welinton, Batshuayi (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.
8´inci dakikada Beşiktaş´ta Kerim, sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kerim´in ortasında altı pasın içerisinde Batshuayi topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11´inci dakikada sol kanatta topla buluşan Larin, rakip ceza sahasına sokulan Ghezzal´a pas attı. Ghezzal´ın ara pasında rakip savunmanın arkasına sarkan Rıdvan topu kontrol etti. Rıdvan´ın plase şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
18´inci dakikada Adana Demirspor savunmasının attığı uzun topu vücut çalımıyla önüne alan Vargas, sol kanattan rakip ceza sahasına sokuldu. Vargas´ın ara pasında topu önüne alan Bjarnasson kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Vida şut şansı tanımadı.
19´uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla ilerleyip topu ceza sahasının sol çaprazındaki Balotelli´ye gönderdi. Çalımlarla önünü boşaltan Balotelli´nin uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
31´inci dakikada Beşiktaş´ta orta alanda topu alan Atiba, sağ kanattaki Kerem´e pasını gönderdi. Topu önüne alan Kerem´in ortasında rakip savunma arasından yükselen Teixeira´nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
38´inci dakikada Adana Demirspor´da orta sahada topla buluşan Balotelli, Yunus´a ara pasını gönderdi. Topu önüne alan Yunus çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus´un uzak köşeye plase şutunda top kaleci Ersin´de kaldı.
42´nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da çalımlarla ilerleyen Vargas, topu ceza sahası yayının üzerindeki Balotelli´ye gönderdi. Attığı çalımla önünü açan Balotelli´nin uzak köşeye sert şutunda top Ersin´in yanından ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş´ın 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.
57´nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adana Demirspor´da topun başına geçen Vargas ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önüne alan Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Yunus´un sert şutunda kaleci Ersin, topu güçlükle çeldi.
85´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla çizgiye kadar indi. Yunus´un sert ortasında Alper, topu Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin sert şutunda top Atiba´ya çarpıp kornere çıktı.
90+2'nci dakikada sol kanattan korner kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Tayyip ortasını gönderdi. Rakip savunma arasından topa yükselen Samet'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-02-14 22:09:52
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