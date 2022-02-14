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Murat Sancak: "Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle"

İHA

Murat Sancak: "Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili "Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Nihat Özdemir başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından stat çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçı herkesin izlediğini belirterek, "Buradan federasyon başkanına, Merkez Hakem Kurulu Başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Futbolcuların itirazlarını bile tehdit ediyordu. Birinci golde hadi bizim futbolcumuz ayağına bastı, VAR'a gittin, peki bizim golde niye VAR'a gitmiyorsun? VAR'daki hakem de aynısı. Son golümüzde futbolcumuz önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Başkanım hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda FETÖ'cü varda hakemler içerisinde mi yok. O yüzden başkanlarım sizden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter artık. Hakemlere bu kadar destek veren bir adam olarak, taraftarın beni sürekli eleştirmesine rağmen hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ama artık yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçını da yönetti. 1 penaltımız vardı. Maalesef bu hakem penaltıyı da vermedi. Yani bu 4 büyük fobisi nedir. Kimi korumaya çalışıyorsunuz. Yeter ama hakikaten yeter. Nihat Özdemir Başkanım federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de 421 gün ceza verdiniz, beni terbiye etmek için ancak doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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