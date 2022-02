Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından

Anıl ATAR Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 90+2´nci dakikada Samet´in attığı gol ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor maçının ardından, iki takımın da hafta içi oynanan 120 dakikalık kupa maçlarından geldiğini ve bu nedenle yorgun olduğunu belirterek, "Oyun iki taraf için de dengeli ve kontrollü başladı. Rakibin birinci bölgeden, üçüncü bölgeye atılan toplarla özellikle Balotelli ve diğer oyunculara ulaştıracağını biliyorduk ve buna göre hazırlanmıştık. Merkezi kazanıp, kenar ataklarıyla golü bulmak istiyorduk. Böyle de oldu ve bizim için de güzel bir gol bulduk" diye konuştu.

"OYUNA SAHİP OLAMADIK"

Maçın ikinci yarısında da ilk yarıya benzer bir senaryo olduğunu kaydeden Karaveli, "Maçın 60´ıncı dakikasından sonra ortaya çıkan senaryo, bizim için hiç de iyi değildi. Rakip, her geçen dakika oyunun kontrolünü aldı. Bizim için en büyük sorun; oyuna hamle yapamamaktı. 4 değişikliği de sakatlıktan kaynaklı yapmak zorunda kaldık. Özellikle uzatma bölümünde rakibin her atağı pozisyona dönüştü. Biz önde topu koruyamadık, pas akışını sağlayamadık. Mücadeleyi bırakmadık ancak oyuna sahip olamadığımızı düşünüyorum. Kalemizde çok atak ve duran top şansı buldular. Oyun da 1-1 berabere bitti" dedi.

MONTELLA: AĞZIMIZDA ACI BİR TAT BIRAKTI

Montella, verdikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirterek, "Oyuncularım hiçbir şekilde maçı kaybetmek istemediler. Takımımın organizasyonundan dolayı da gurur duyuyorum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte inanılmaz bir atmosfer yarattık. Mücadele boyunca hiçbir şekilde kendimizi geri çekmedik. İstatistiklere baktığımızda rakip ceza sahasında 43 kez topla buluştuk. Maç istediğimiz gibi bitmedi. Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama olmadı. Bu yüzden ağzımızda acı bir tat bıraktı" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella´nın açıklamaları

