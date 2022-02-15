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Durakta taciz kavgası Adana’da bir kadın, otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı

İHA

Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

Durakta taciz kavgası Adana’da bir kadın, otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı

Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.
Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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