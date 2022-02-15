Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin son yıllarda geleneksel hale getirdiği 14 Şubatta Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ziyaretini yine gerçekleştirdi. Pastacılık eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, “Kadınlarımız başımızın tacı” ifadesini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ederek burada pastacılık kursuna devam eden kursiyerlerle sohbet etti.

Her yıl 14 Şubat'ta yaptığı ziyareti tekrarlayan Başkan Çetin, kendisini karşılayan kursiyerlere tek tek çiçek verdi. Başkan Çetin, kursiyer ve eğitmenlerle bir süre sohbet ederek, onların kendi elleriyle yaptığı pasta ve tatlılardan tattı.

“Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Bu tesislerimizin aynı zamanda kadınlarımızın meslek öğrendiği yerler haline gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Emeği geçen personelimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın kadın sohbet ve dayanışma evlerine devam edip hem sosyalleşmeleri hem de açtığımız kurslarda meslek sahibi olmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Kursiyerler de böyle bir imkan sağladıkları için Başkan Çetin’e teşekkür ettiler. Başkan Soner Çetin’i 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de beklediklerini ifade eden kursiyerler, belediye tesislerinde kendilerine sağlanan olanakların memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürü Tahsin Akış da Başkan Soner Çetin’in son 3 yıldır 14 Şubatta Güzelyalı Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “Bu durum artık geleneksel hale geldi” şeklinde konuştu.

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