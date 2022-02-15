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11 bin liraya sattığı otomobiline 605 bin lira ceza geldi Adana’da sigorta şirketinden akıl almaz icra talebi 77 yaşındaki Mehmet Reşat Efeoğlu, noter aracılığıyla aracını sattı, aracın yeni sahibi 3 gün sonra alkollü kaza yaptı, 7 sene sonra 605 bin lira ceza geldi Mehmet Reşat Efeoğlu: "Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum" Sigortacı Talip Gayir: "Yasa boşluğu var, düzeltilmesi gerek"

İHA

Adana'da yaşlı bir adamın 11 sene önce noter aracılığıyla 11 bin liraya sattığı otomobili için 3 buçuk sene önce 605 bin 213 lira ceza gönderildi. İcra davaları süren yaşlı adam, "Aracımı sattıktan 3 gün sonra yeni sahibi alkollü kazaya karışıyor. Bunun yüzünden sigorta firması da cezayı bana kesiyor. 3 buçuk yıldır davalar sürüyor ama halen sonuçlanmadı. Ben hastalığa kaldım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

11 bin liraya sattığı otomobiline 605 bin lira ceza geldi Adana’da sigorta şirketinden akıl almaz icra talebi 77 yaşındaki Mehmet Reşat Efeoğlu, noter aracılığıyla aracını sattı, aracın yeni sahibi 3 gün sonra alkollü kaza yaptı, 7 sene sonra 605 bin lira ceza geldi Mehmet Reşat Efeoğlu: "Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum" Sigortacı Talip Gayir: "Yasa boşluğu var, düzeltilmesi gerek"

Adana’da yaşlı bir adamın 11 sene önce noter aracılığıyla 11 bin liraya sattığı otomobili için 3 buçuk sene önce 605 bin 213 lira ceza gönderildi. İcra davaları süren yaşlı adam, “Aracımı sattıktan 3 gün sonra yeni sahibi alkollü kazaya karışıyor. Bunun yüzünden sigorta firması da cezayı bana kesiyor. 3 buçuk yıldır davalar sürüyor ama halen sonuçlanmadı. Ben hastalığa kaldım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.
3 çocuk babası 77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011 tarihinde 01 BJ 743 plakalı otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.’ya (37) sattı. Satıştan hemen sonra Efeoğlu, sigorta firmasına giderek zorunlu trafik poliçesini iptal ettirip kalan parasının iadesini aldı.
Ancak 2018 yılının Temmuz ayında Mehmet Reşat Efeoğlu’na Adana 4.İcra Dairesi’nden özel bir sigorta şirketinin alacaklısı olduğu ‘İlamsız Takiplerde Ödeme Emri’ başlıklı 266 bin 458 lira borç gönderildi. Borç karşısında şok alan Efeoğlu, borcu araştırmaya başladığında ise ikinci şoku yaşadı.
Efeoğlu, 6 Nisan 2011’de D.N.A.’ya sattığı otomobilin 9 Nisan 2011’de merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazada 31 YN 324 plakalı araçta bulunan Kübra K.’nın da sakat kaldığını öğrendi. Borcun da D.N.A.’nın alkollü olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4B maddesi uyarında gönderildiğini tespit etti.

1 yıl sonra 338 bin 755 lira ceza daha geldi
Mehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi’nden 338 bin 755 lira borç geldi.
Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mehmet Reşat Efeoğlu, borçlar nedeniyle hastalığa yakalandığını söyledi. Efeoğlu, “11 sene önce otomobilimi noter aracılığıyla sattım. Ardından da zorunlu trafik sigortamın iptali için acenteye başvurdum ve iptali sağladım. Aracı sattıktan 7 sene sonra hiçbir şeyden habersizken bana Adana 4.İcra Dairesi’nden 266 bin 458 lira borç gönderildi. Elimdeki belgelerle itiraz ettim” diye konuştu.

“Mal varlığımı versem bunu karşılayamam”
"Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum" diyen Mehmet Reşat Efeoğlu, şunları söyledi:
“Mantıken kabul edilecek değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu şirketin bu davadan vazgeçmesini istiyorum. Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Ben bu olaylardan dolayı hastalığa kaldım. Bunun hesabını kimden alacağım. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok. 11 bin liraya 11 sene önce sattığım otomobilden dolayı bu kadar büyük bir rakam ödememi istiyorlar.”

“Herkesin başına böyle bir şey gelebilir”
Sigortacı Talip Gayir ise yasada boşluk olduğunu, sigorta firmasının da bu boşluktan dolayı dava açtığını öne sürerek, “Karayolları Trafik Kanununa göre araç alım satımlarında aracı satın alan kişi satan kişinin trafik poliçesini 15 gün süreyle kullanabiliyor. Reşat beyin durumu da çok özel bir durum. Aracı sattıktan 3 gün sonra karşı tarafın sigorta yaptırmamasından dolayı ve alkollü olarak kaza yapması neticesiyle ciddi bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Bununla ilgili bir yasa boşluğu var. İlgili sigorta şirketi de yasadaki boşluğu kullanarak böyle bir talepte bulunmuş. Şuan olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Ancak yasalarla bu durum düzeltilebilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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