Polisten okul önlerinde denetim

Adana polisi öğrencilerin suça karışmaması ve okul önlerinde yabancı şahısların bulunmaması için denetimlerini artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Trafik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 20222023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından denetimlerini artırdı. Gençlerin suça ve uyuşturucuya yönlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde polis ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde uygulama yaptı. Şüpheli araçları durdurup arama yapan ekipler, 250 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.