Adana Demirspor taraftarından başkan Murat Sancak'a destek

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile 1-1'lik skorla biten karşılaşmanın ardından maçın hakemini sert sözlerle eleştiren Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a taraftarlardan destek geldi. Sancak'ın kaldığı otelin önünde toplanan yüzlerce taraftarlar, "Murat Sancak, bu ligin adaletidir" sloganları attı. Otelin önünde taraftarına seslenen Sancak, "Hakkımızı her platformda savunacağız, ona emin olabilirsiniz" dedi.

Yüzlerce Adana Demirspor taraftarı, Başkan Murat Sancak'ın dünkü açıklamasına destek olmak için toplanıp, kaldığı otelin önüne yürüdü. Otelin önünde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Murat Sancak, bu ligin adaletidir" sloganları attı. Taraftarları otelin önünde karşılayan Murat Sancak, dün haklı bir tepki gösterdiklerini söyledi. Hakemin, VAR hakeminin ve AVAR hakeminin yanlış yaptığını savunan Sancak, şöyle konuştu:

" Her platformda hakkımızı savunacağız, ona emin olabilirsiniz. inşallah bundan sonra daha aklı başında, daha iyi, adaletli yönetecek hakemler atanır. Olması için de ben şahsen elimden geleni yapacağım. Federasyon'a yine destek vereceğim. Yine MHK'ya destek vereceğim. Ama bazı bu kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki Federasyon temizleyecek. Ona inancım tam. Temizlemesi için elimizden geleni de yapacağız. Ama tepkimizi gösterdik, dün bitti."

"BEŞİKTAŞ BİZİM KARDEŞ KULÜBÜMÜZDÜR"

Hakkıyla yenenleri alkışlayacaklarını söyleyen Sancak, şöyle devam etti:

"Malatya geldi bizi yendi gitti, alkışladık gönderdik. Kayseri geldi puan aldı gitti, Konya geldi puan aldı gitti, Kasımpaşa geldi puan aldı gitti, sesimiz çıktı mı? Çıkmadı. Ama dünkü hakem, VAR hakemi ve AVAR hakemi. AVAR hakemi olan kişi de benim 421 gün ceza yememe sebep olan kişiydi. bunu çok incelemek lazım. Ama sizden ricam, siz bırakın biz hakkımızı ararız orada. Zaten PFDK'ya sevk etmişler, ceza da verecekler, canları sağ olsun. O önemli değil. Ama bunların temizlenmesi için benim susmayacağıma emin olabilirsiniz. Ama artık sosyal medyada değil, giderek hakkımızı arayarak, konuşarak bunları dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam; Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle hareket edelim. Ne kimseyi incitelim, ne kimseyi kıralım, ne kimseye sövelim. Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür. Bir anlık olayda sizin başınıza gelmiyor mu? Sinirlendiğiniz an ağzınızdan bir şey çıkmıyor mu? Benim ağzımdan da çıkıyor, onların ağzından da çıkıyor. Onun için onları unutalım, bitti gitti. Kardeşliğimiz devam eder. Diğer takımlarla da iyi olacağız ve herkesin gönlüne taht kuracağız inşallah. Ama bu sizinle olur, sizin misafir perverliğinizle olur. Bu konuda beni, başkanınızı inşallah zor durumda bırakmazsınız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarların tezahürat ve slogan atması

Başkan Murat Sancak'ın konuşması(FOTOĞRAFLAR)

DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-02-15 22:58:07



