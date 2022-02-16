Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu

Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcal'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet küçük çaplı EYP ile kar maskesi bulundu. Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-02-16 06:03:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.