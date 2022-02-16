Adana'da otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu - Yeniden

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Polis, EYP'leri kriminal inceleme için emniyete götürdü
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP ile kar maskesi bulundu. Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-02-16 08:08:45
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