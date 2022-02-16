Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılıyor

Adana'da bu yıl 14. kez düzenlenecek Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılacak.

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1927 Şubat 2022 tarihlerinde açılacak olan fuar, yayıncıların çatı kuruluşu olan Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenleniyor.

Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları ürünlerini sergileyerek, ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Çukurova 14. Kitap Fuarı 1926 Şubat 2022 tarihlerinde 10.00 20.00 saatlerinde, son gün olan 27 Şubat 2022 tarihinde ise 10.00 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Adana’da bir önceki kitap fuarı 2020 yılında düzenlenmiş ve 300 katılımcı firma ürünlerini sergilemişti. Fuarı 59 bin 215’i öğrenci olmak üzere, 368 bin 334 kitapsever ziyaret etmişti.

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