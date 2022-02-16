Kablo hırsızları mahalleliyi internete hasret bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kablo hırsızları mahalleliyi internete hasret bıraktı

DHA

Kablo hırsızları mahalleliyi internete hasret bıraktı


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, kablolar çalındığı için yaklaşık 2 aydır internetsiz kalan Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Muhtar İzzet Altanay, işlerinin ve öğrencilerin derslerinin aksadığını söyleyerek "Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Hiçbir netice alamadık" dedi.
Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde, iddiaya göre, internet hattı kabloları yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ev ve iş yerlerindeki internet bağlantıları kopan mahalleli, durumu polis ve internet şirketi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen polis, kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnternet şirketinin yetkilileri ise mahalleliye en kısa sürede problemin çözüleceğini ve yeni kablo hattı döşeneceğini belirtti. Fakat aradan 2 ay geçmesine rağmen problem çözülmedi. İnternet olmadan günlük hayatlarındaki birçok işin aksadığını kaydeden mahalleli, sorunun çözülmesini bekliyor.
İnternetten 2 aydır faydalanamadıklarını ve durumun hayatlarını zorlaştırdığını anlatan Güzel Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İzzet Altanay, muhtarlık işlerinin de aksadığını söyledi. Mahalleliye ikamet belgesi çıkarmak için bile komşu mahallere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Altanay, "Gençlerimiz ve bine yakın öğrencimizin dersleri aksadı. Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Yetkililerle görüşüyoruz ama hiçbir netice alamadık. Gece gelip kabloları çalmışlar. O günden bu yana internet yok" diye konuştu.
'MAHÇUP OLUYORUZ'
Ailesinin eve internet bağlattıktan 2 gün sonra kabloların çalındığını belirten lise öğrencisi Mehmet Giyen (16), derslerinin yarım kaldığını kaydetti. 2022'de internetsiz yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Giyen, "Yaşıtlarım online oyun oynuyor. Sosyal medyada geziyor. Onlardan geri kalıyorum. Bu dönemde internetsiz kalmak çok zor. İnsanlara mahcup oluyoruz" dedi. Üniversiteye hazırlandığını fakat internetsizlikten ders çalışma programının aksadığını vurgulayan Barış Demir (19) ise "Mahallemizi iyice bir köy haline getirdiler. Bir gece içerisinde internetimiz tamamen gitti. Başka mahalledeki internet kafelere giderek işlerimi halletmeye çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2022-02-16 11:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova Başkanlık Kupası "Hamaset"in
YEREL HABERLER Çukurova Başkanlık Kupası "Hamaset"in
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü İş makinesinin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün feci ölümü İş makinesinin ...
Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılıyor
YEREL HABERLER Çukurova Kitap Fuarı, 19 Şubat'ta açılıyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor Buğdayın atasından yapılan simit, yoğun ilgi görüyor Tanesi 7 liradan satılan simit günde sınırlı sayıda üretiliyor
YEREL HABERLER Siyez unundan simit yaptı, taleplere ...
FETÖ’den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü
YEREL HABERLER FETÖ’den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna ...
Annesi emzirirken boğularak öldü Adana’da annesinin emzirdiği 2 aylık Amar bebek boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Annesi emzirirken boğularak öldü Adana’da annesinin ...
Genç kızı vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kızı vuran şüpheli tutuklandı
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafakta operasyon
Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı
Adana'da otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu - Yeniden
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP ...
Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu
YEREL HABERLER Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu
Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı
Adana’da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu
YEREL HABERLER Adana’da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet ...
Adana Demirspor taraftarından başkan Murat Sancak'a destek
YEREL HABERLER Adana Demirspor taraftarından başkan Murat Sancak'a ...
Adana Demirspor taraftarından başkan Murat Sancak'a destek
YEREL HABERLER Adana Demirspor taraftarından başkan Murat Sancak'a ...
Murat Sancak: "Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek" Adana Demirsporlu taraftarlar'dan Başkan Sancak’a destek
YEREL HABERLER Murat Sancak: "Tetikçi hakemleri federasyon ...
Tufanbeyli'de belediye personeli sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de belediye personeli sağlık taramasından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.