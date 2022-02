Kablo hırsızları mahalleliyi internete hasret bıraktı

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, kablolar çalındığı için yaklaşık 2 aydır internetsiz kalan Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Muhtar İzzet Altanay, işlerinin ve öğrencilerin derslerinin aksadığını söyleyerek "Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Hiçbir netice alamadık" dedi.

Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde, iddiaya göre, internet hattı kabloları yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ev ve iş yerlerindeki internet bağlantıları kopan mahalleli, durumu polis ve internet şirketi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen polis, kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnternet şirketinin yetkilileri ise mahalleliye en kısa sürede problemin çözüleceğini ve yeni kablo hattı döşeneceğini belirtti. Fakat aradan 2 ay geçmesine rağmen problem çözülmedi. İnternet olmadan günlük hayatlarındaki birçok işin aksadığını kaydeden mahalleli, sorunun çözülmesini bekliyor.

İnternetten 2 aydır faydalanamadıklarını ve durumun hayatlarını zorlaştırdığını anlatan Güzel Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İzzet Altanay, muhtarlık işlerinin de aksadığını söyledi. Mahalleliye ikamet belgesi çıkarmak için bile komşu mahallere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Altanay, "Gençlerimiz ve bine yakın öğrencimizin dersleri aksadı. Her gün 20-30 kişi kapıma gelip 'Muhtarım neden internet gelmiyor' diye soruyor. Yetkililerle görüşüyoruz ama hiçbir netice alamadık. Gece gelip kabloları çalmışlar. O günden bu yana internet yok" diye konuştu.

'MAHÇUP OLUYORUZ'

Ailesinin eve internet bağlattıktan 2 gün sonra kabloların çalındığını belirten lise öğrencisi Mehmet Giyen (16), derslerinin yarım kaldığını kaydetti. 2022'de internetsiz yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Giyen, "Yaşıtlarım online oyun oynuyor. Sosyal medyada geziyor. Onlardan geri kalıyorum. Bu dönemde internetsiz kalmak çok zor. İnsanlara mahcup oluyoruz" dedi. Üniversiteye hazırlandığını fakat internetsizlikten ders çalışma programının aksadığını vurgulayan Barış Demir (19) ise "Mahallemizi iyice bir köy haline getirdiler. Bir gece içerisinde internetimiz tamamen gitti. Başka mahalledeki internet kafelere giderek işlerimi halletmeye çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-02-16 11:22:25



