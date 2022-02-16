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2 aylık Amar, emzirirken uyuyakalan annesinin kollarında can verdi

DHA

2 aylık Amar, emzirirken uyuyakalan annesinin kollarında can verdi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 2 aylık bebeği Amar´ı emziren anne Ula Taha (21) uyuyakaldı. Gözlerini açan annenin kucağında hareketsiz yattığını fark ederek hastaneye götürdüğü minik Amar´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Suriye´nin Halep kentinden 2014 yılında geldikleri Adana´da  dini nikahla birlikte yaşayan Ula Taha (21) ile Muhammed Selami (24), Seyhan ilçesinin Mestanzade Mahallesi´ndeki 2 katlı müstakil evde oturmaya başladı. Çiftin, 2 ay önce Amar ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Anne Ula Taha, 13 Şubat gecesi bir türlü uyumayan bebeğini emzirmeye başladı. Bir süre sonra uyuyakalan Ula Taha, gece saatlerinde gözlerini açtığında bebeğinin kollarında hareketsiz yattığını gördü. Amar´ı uyandırmaya çalışan Ula Taha, bebeği gözlerini açmayınca diğer odada yatan Muhammed Selami´yi çağırdı.
`BURNUNDA KANAMA VARDI´
Bebeğinin nefes almadığını fark eden Muhammed Selami, Amar´ı otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Yapılan kontrolde minik Amar´ın boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirlendi. Gece boyunca bebeğinin uyuyamadığını belirten Muhammed Selami, "Eşim bebeğimizi emziriyordu. Sonra uyuyakalmış. Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Hastaneye götürüp, sağlık ekiplerinden yardım istedik ancak kurtarılamadı" diye konuştu.
Çift, hastane morgundan aldıkları 2 aylık bebeklerinin cenazesini Yeşiloba Mezarlığı´nda gözyaşları arasında defnetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-02-16 11:48:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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