FETÖ hükümlüsü komiser, saklandığı çiftlikte çukura düşerek öldü



ADANA, (DHA)ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenip meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser Mehmet Kargın (48), saklandığı çiftlikteki gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, 2016'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet Kargın, 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kargın, yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca saklanmak için arkadaşının çiftliğine gitti. Kargın, ahırların arasında dolaşırken gider çukuruna düştü. Çiftlikte çalışanlar Kargın'ı çukurdan çıkarıp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Kargın'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından cenazesi alınan Kargın, ailesi tarafından defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-16 14:21:44



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