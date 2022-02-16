Hayırseverler Ceyhan Emniyetine araç bağışladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayırseverler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3 otomobil ile 3 motosiklet bağışladı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, yaptıkları katkıdan dolayı hayırsever vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

Üç yılı geçkin bir süreden bu yana Ceyhan’da görev yaptığını hatırlatan Kaymakam Yılmaz, “Ceyhan ilçemiz büyük bir ilçe, kurumlarımız ihtiyaçlarımızı karşılıyor fakat bazen yetersiz kalıyor. İşte böyle anlarda vatandaşlarımızdan taleplerimiz oluyor. Allah tüm hayırsever iş insanlarımızdan razı olsun, her zaman desteklerini esirgemediler. Katkıda bulunan tüm hayırsever vatandaş ve iş insanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu’da yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve hayırseverlere teşekkür etti. Berberoğlu, ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı emniyet personelini de kutladı.

Konuşmaların ardından araç alımı için destek veren iş adamlarına Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu tarafından teşekkür plaketi, Motosikletli Polis Timlerine de başarı belgesi verildi.

Ardından 3 motosiklet ve 3 otomobilin anahtarları emniyet müdürlüğü personeline teslim edildi.

Tören Kuranı Kerim okunmasının ardından dualarla son buldu.

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