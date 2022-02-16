Adana'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

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Adana'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek maksadıyla yapılan araştırmalarda Ceyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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