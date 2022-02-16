Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da 2 ton küçük tütün ile bin 452 paket sigara ve 19 bin 120 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince, Ceyhan ve Sarıçam ilçelerinde yapılan denetimler esnasında 2 ton kıyılmış tütün, bin 452 paket kaçak sigara, 19 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

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