Adana'da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı

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Adana'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 614 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilo 391 gram kubar esrar maddesi, bin 284 gram sentetik cannabinoid, 20 gram metamfetamin, 13 gram toz esrar maddesi, 5 gram plaka esrar maddesi, 153 adet uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

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