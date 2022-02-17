Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Dünyada ilk kez bir kadın HIV virüsünden kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Ali M., çevredekilerin yardımıyla çıkartılarak hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Ali M. yönetimindeki 51 HC 439 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali M., çevredeki vatandaşlarca çıkartıldı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Ali M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-02-17 01:15:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.