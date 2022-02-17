Çukurova Belediyesi Kitap Fuarında yerini alıyor

Çukurova Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan Çukurova Kitap Fuarı'nda açacağı stantla yerini alacak.

Çukurova Kitap Fuarı iki yıllık aranın ardından 19 Şubat Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açıyor. TÜYAP Fuar Alanında gerçekleştirilecek fuarda Çukurova Belediyesi de stant açacak ve yazarları okurlarla buluşturacak. Her gün farklı yazar ve şairler Çukurova Belediyesi standında okurlarıyla sohbet ederek, kitaplarını imzalayacak.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan kitap fuarı 27 Şubat tarihine kadar açık olacak.

Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayacak yazar ve şairler şu tarihlerde okurlarıyla buluşacak:

1920 Şubat: Baran Aslan, Bekir Buzpınar, Kubilay Altuntaş

2122 Şubat: Ömer Uluçay, Mehmet Taşar, Mehmet Emin Yeniçeri

2324 Şubat: Can Ade, Selda Kaya, Alişer Avcı

2627 Şubat: Mazlum Vesek, Işık Öğütçü, Nevzat Hız

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