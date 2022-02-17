Karataş Atık Su Arıtma Tesisinde sona gelindi

Adana Büyükşehir Belediyesince, kent turizmi açısından büyük önem taşıyan Karataş ilçesinde yapılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında sona gelindi.

Dünyada bilinen en ileri atık su arıtma sisteminin kullanıldığı tesisin yapımının tamamlanmasıyla birlikte, kanalizasyon hatları ve kolektör ile toplanan atık su, çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılarak, denize, toprağa ve atmosfere zararsız hale getirilecek.

Atık su arıtılmış bir şekilde alıcı ortama deşarj edilecek. Bu sayede doğayı kirleten atık suların denize karışması engellenecek. Ayrıca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu zirai sulamada kullanılabilecek.



Koku sorunu yaşanmayacak

Koku giderim ünitesi sayesinde vatandaşların tesisten dolayı herhangi bir rahatsızlık hissetmesinin önüne geçiliyor. Uzun yıllardır su kirliliğinin yanı sıra koku problemiyle de mücadele etmek zorunda kalan Karataşlılar, kötü kokudan da kurtulacak.

Yapımı yüzde 98 oranında tamamlanan arıtma tesisinin 17 bin metreküp kapasitede hizmet vermesi hedefleniyor.

Karataş Biyolojik Su Arıtma Tesisi, vatandaşlara daha temiz ve güvenli bir şekilde denize girme imkanı sunarken, deniz canlılarını da koruma altına almış olup türlerinin çoğalmasına katkı sağlayacak.

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