'Görüntülerdeki hırsız bana benziyor' dedi, serbest kaldı

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, şarj kablosunu söküp elektrikli bisikleti çaldığı öne sürülen U.A. (17), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Görüntülerdeki şüphelinin kendisine benzediğini, hırsızlık yapmadığını öne süren U.A., serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde oturan S.P. (72), 11 Şubat gecesi elektrikli bisikletini evinin önüne park edip şarja taktı. Sabah evden çıkan S.P., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. S.P.'nin emniyete şikayetiyle Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, evin önüne gelen kişinin şarj kablosunu söktüğü elektrikli bisikleti çalıp, bölgeden ayrıldığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan U.A. olduğunu belirledi. Eminağa Caddesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta yürürken yakalanıp emniyete götürülen U.A., ifadesinde, görüntüdeki kişinin kendisine çok benzediğini, elektrikli bisikleti çalmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-02-19 11:44:12



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