Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 - Mersin BŞB Spor Kulübü: 18

Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü lider Mersin BŞB Spor Kulübü'nü 2818 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 9 golle ev sahibi ekipten Buket Seven oldu.
Salon: Serinevler
Hakemler: Uğur Topal, Erhan Bülbüloğlu
Adana Adasokağı SK: Tutku, Duygu 2, Melek, Muteber, Şerife 3, Buket Deliahmetoğlu, Sümeyye 1, Buket Seven 9, Melis, Nil Beren, Buket Haklıgör, Gözde 2, Emine 2, Sudenaz 1, Tuana 8
Mersin BŞB SK: Sevim, Helin, Hatice 5, Yaren İpek, Fatma 2, Esra, Melek, Burcu 3, İlke 4, Nurşen, Sıla, Aslıhan, Sezgin, Deniz, Yannick 2, Neşe 2
İlk yarı sonucu: 1310 (Adasokağı lehine)
Sarı kartlar: İlke, Neşe, Fatma, (Mersin BŞB)
2 dakika cezası alanlar: Gözde, Duygu, Emine (Adasokağı), Neşe, Hatice, İlke (Mersin BŞB)
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