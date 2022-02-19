Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 - Mersin BŞB Spor Kulübü: 18

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Türkiye Kadınlar 1. Lig Hentbol A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Adasokağı Spor Kulübü lider Mersin BŞB Spor Kulübü'nü 2818 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 9 golle ev sahibi ekipten Buket Seven oldu.



Salon: Serinevler

Hakemler: Uğur Topal, Erhan Bülbüloğlu

Adana Adasokağı SK: Tutku, Duygu 2, Melek, Muteber, Şerife 3, Buket Deliahmetoğlu, Sümeyye 1, Buket Seven 9, Melis, Nil Beren, Buket Haklıgör, Gözde 2, Emine 2, Sudenaz 1, Tuana 8

Mersin BŞB SK: Sevim, Helin, Hatice 5, Yaren İpek, Fatma 2, Esra, Melek, Burcu 3, İlke 4, Nurşen, Sıla, Aslıhan, Sezgin, Deniz, Yannick 2, Neşe 2

İlk yarı sonucu: 1310 (Adasokağı lehine)

Sarı kartlar: İlke, Neşe, Fatma, (Mersin BŞB)

2 dakika cezası alanlar: Gözde, Duygu, Emine (Adasokağı), Neşe, Hatice, İlke (Mersin BŞB)

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