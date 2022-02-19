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Durak, “Ömer Çelik ağabeylik görevini üstlenirse 2. etap metro 2 yılda biter” Adana Metrosu kitabı ile kitap fuarına katılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Adana metrosunun yapımı için Ömer Çelik’e “Ağabeylik yap” çağrısında bulundu

İHA

Durak, “Ömer Çelik ağabeylik görevini üstlenirse 2. etap metro 2 yılda biter” Adana Metrosu kitabı ile kitap fuarına katılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Adana metrosunun yapımı için Ömer Çelik’e “Ağabeylik yap” çağrısında bulundu

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, 14. Adana Kitap Fuarı’na yeni yayınladığı Adana Metrosu adlı kitabıyla katıldı. Durak, kitapta AK Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik’e “Adana metrosunun yapımı için ağabeylik yapması” çağrısında bulundu.
Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan 14. Kitap Fuarı’ndaki Büyükşehir Belediyesi standa kitaplarını imzalayan eski başkan Aytaç Durak, Adana Metrosu adlı yeni kitabının da tanıtımını yaptı. Dünü ve bugünü ile kaleme aldığı Adana Metrosu kitabında, Adana metrosu ihalesinin Bursa ve İzmir metroları dahil Türkiye’deki metroların hepsinden daha ucuza mal olduğunu savunan Durak, 2. etabının yapılmadığı takdirde şehir trafiğinin felç olacağına dikkat çekti.
Devlet Bahçeli Köprüsü’nün ulaşım master planında yer almadığını, gerekli fizibiliteden de yoksun şekilde Hüseyin Sözlü'nün siyasi atraksiyon ürünü olarak ortaya çıktığını söyleyen Durak, “İlla köprü yapılacak idiyse, hemen yanı başındaki TEM otoyolu üzerindeki Karayollarının yaptığı 6 şeritli köprünün emsal alınması gerekirdi. Zira o köprünün aynısı yapılsa idi 2, bilemediniz 3 milyon dolara mal olacaktı. Ne gereği vardı 100 milyon dolar harcamanın?” diye sordu.
Adana milletvekili Ömer Çelik’in AK Parti’nin güçlü bir figürü olduğuna Adana Müzesi, Anavarza Antik Kent kazısı, Adana Stadı ve millet bahçesinin programa alınması gibi önemli hizmetlere imza attığına dikkat çeken Durak, şöyle dedi;
“İnanıyorum ki Çelik’in bu görevi üstlenmesi halinde 2. Etap metro 2 yılda biter. Başbakan Tayyip Erdoğan 2004 seçimleri sırasında milletvekillerini kast ederek bana demişti ki ‘Sen ağabeylik yapacaksın’ Ben ağabeylik yapamadım ama şimdi bu ağabeyliği Çelik yapmalı. Zeydan Karalar yumuşak mizaçlıdır. Adana parlamenterleri ile Ankara’da bir araya gelerek birlikte Ömer Çelik’in bu görevi üstlenmesini sağlayabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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